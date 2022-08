Boa's van de gemeente Breda vonden woensdag 3000 liter helium en 150 liter lachgas in een garagebox aan de Loenhoutstraat. De gasflessen waren op een onjuiste manier opgeslagen. De gemeente spreekt van een levensgevaarlijke situatie.

De vondst werd gedaan na een melding via Meld Misdaad Anoniem. De gasflessen lagen op elkaar gestapeld. Wettelijk gezien moeten de flessen verankerd zijn en dient de opslagruimte goed geventileerd worden. Bovendien mag iemand een maximum van 125 liter helium en lachgas in opslag hebben.

De eigenaar van de garagebox gaf bij de boa's aan dat hij nog een tweede garagebox verhuurt aan de Teteringsedijk. Daar vonden de handhavers nog eens 150 liter onveilig opgeslagen lachgas. Alle flessen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De gemeente bekijkt nog welke gevolgen dit heeft voor de eigenaar en de huurder van de garageboxen.

Paul Depla, burgemeester van Breda, reageerde op de vondst: "Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als een van de flessen ontploft was. Dan zou het leed niet te overzien zijn geweest." Hij benadrukt dat het belangrijk is om onveilige situaties te melden. "Hierdoor hebben we vandaag een levensgevaarlijke situatie weten te voorkomen."