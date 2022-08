De boeren grijpen de Vueltarit door West-Brabant komende zondag definitief aan om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. In een weiland langs de Sprundelsebaan, net voor de finish in Breda, zal onder meer een groot spandoek te zien zijn.

Organisator Remco Beekers van de ZLTO verwacht dat tientallen boeren zullen meedoen. "We willen er geen megademonstratie van maken. Maar tientallen boeren zullen er zeker wel zijn. Met hun trekker opgesteld rond een spandoek van ik schat 15 bij 20 meter, waarop de tekst 'Geeft boeren de toekomst.nl' zal staan. En misschien dat we er ook nog een stropop bij maken. En dan maar hopen dat de tv het oppikt."

Eerder deze week zinspeelden de boeren al op acties tijdens de Vueltarit door West-Brabant die zondag in Breda start en eindigt. Het is niet de bedoeling de wielrenners te gaan hinderen, verzekert Beekers. "Nee, we willen het evenement niet frustreren. Onze actie blijft beperkt tot het weiland op enige afstand van de Sprundelsebaan, waar de renners overheen komen."

Elders langs de parcours door West-Brabant zullen boeren mogelijk ook aandacht vragen voor het stikstofdebat. "Maar", zo verwacht Beekers, "die acties zullen vermoedelijk kleiner van opzet zijn." Hij gaat ervan uit dat ook bij die acties de renners geen strobreed in de weg wordt gelegd.