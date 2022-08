Buurtschap Klein-Zundert bestaat 75 + 1 jaar. En dat wordt komende september groots gevierd. Eigenlijk was het natuurlijk de bedoeling om vorig jaar op het 75-jarig jubileum te proosten, maar dit ging om welbekende (corona)redenen niet door.

De jubileumcommissie die de feestavond vorig jaar noodgedwongen een jaartje in de ijskast moest zetten, organiseerde wel een Dahliawandeltocht. Het lijkt erop dat het wandelevenement een blijvertje is want aanstaande zondag vindt de tweede editie plaats.

Het is al geen straf om door het groene buitengebied van Zundert te wandelen. De bloeiende dahliavelden geven daar nog eens extra kleur aan. De jubileumwandelling van vorig jaar bleek een direct succes. Ondanks dat er rond het startmoment behoorlijk wat neerslag viel, trok het evenement zo'n 400 deelnemers. De weersvooruitzichten van komend weekend lijken te duiden op prima wandelomstandigheden. Louis van den Broek, voorzitter van de jubileumcommissie, durft het dan ook aan om te voorspellen dat het aantal wandelaars dit jaar misschien nog wel een stuk hoger zal zijn. Aan de entourage zal het niet liggen. "De velden staan er meer dan prima bij", aldus Van den Broek.

Nieuwe routes

Er zijn drie nieuwe routes uitgestippeld, van respectievelijk 6, 13 en 25 kilometer. "Het kan zijn dat er hier en daar een piepklein stukje overeenkomt met de wandeling van vorig jaar, want daar ontkom je nu eenmaal niet aan, maar in principe zijn het geheel andere wandelingen", zegt de organisator. De lopers van de langste afstand starten tussen 7.00 en 9.00 uur. Aan de twee kortere afstanden kan tussen 8.00 en 11.00 uur gestart worden. Het startpunt ligt bij de corsotent van KleinZundert aan de Pastoor van Vessemstraat 48. Vanwege het terrein is de wandeling minder geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.