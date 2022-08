Bij een ongeluk in de Concordiastraat in Breda is zondagmiddag iemand gewond geraakt. Een man op een scooter werd aangereden door een auto. Dat gebeurde rond 13.30 uur. Wat er precies misging, is onduidelijk.

De scooterrijder is overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist kwam met de schrik vrij. De politie doet ter plaatse onderzoek naar het ongeval.