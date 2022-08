Een motorrijder is zaterdagavond gewond geraakt na een ongeluk aan de Zwaantjesweg in Breda. Hij kwam verderop in een weiland terecht.

Mogelijk is de motorrijder uit de bocht gevlogen. Hoe dat kan gebeuren, is nog onduidelijk. De motorrijder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek.