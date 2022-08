Een 27-jarige man is vrijdagavond aangehouden op de Spoorstraat in Breda. Hij reed met zijn snorfiets door rood en had meerdere zakjes drugs in zijn tas.

De politie hield de man staande nadat hij door rood reed. Hij kon zich niet legitimeren. Bij het fouilleren zijn meerdere zakjes drugs gevonden in de tas van de verdachte. Het gaat mogelijk om cocaïne. De 27-jarige verdachte uit Oudenbosch zit vast voor verder onderzoek.