Via een procedureel geitenpaadje wil de gemeente Breda voorkomen dat een ander bedrijf dan Dinaf Traffic Control aan de slag gaat met de verkeerstellingen in deze stad. Eigenlijk moet dit werk Europees worden aanbesteed, maar dat kan leiden tot 'flinke kapitaalvernietiging'.

Dat blijkt uit een voorstel van burgemeester en wethouders.

In de loop van zo'n dertig jaar is er heel wat apparatuur langs de Bredase wegen geplaatst om de groeiende verkeersstromen te tellen. Intussen staat er voor zo'n dikke 3,3 ton aan telkasten, zonnepanelen, modems en palen verspreid over de stad.

Die hardware is zo bij de tijd dat het Bredase 'telprogramma' zonder veel problemen nog tussen de acht en tien jaar kan doordraaien.

Andere leverancier

Maar er is een probleem: apparatuur en software zijn afkomstig van Dinaf Traffic Control. Dit in Etten-Leur gevestigde familiebedrijf is de enige die uit de voeten kan met deze spullen. Het opnieuw en Europees aanbesteden van nog eens vier tot acht jaar aan verkeerstellingen zou kunnen betekenen dat een andere leverancier met deze klus aan de haal gaat.

Met als gevolg voor de gemeente Breda dat alle apparatuur die nu langs de weg staat in een klap waardeloos wordt. Tenslotte draait die alleen op software van Dinaf, het bedrijf dat ook als enige de benodigde reserveonderdelen in huis heeft. Als dit gebeurt, dan leidt dit volgens het college tot 'flinke kapitaalvernietiging'.

Klassiek

Daarom is er met de Aanbestedingswet in de hand een constructie opgezet die het mogelijk maakt om de komende vier tot acht jaar verder te gaan met Dinaf. Daarna ziet het stadsbestuur wel weer verder. "De technologische ontwikkelingen gaan hard", aldus het college. "Het is nog maar de vraag of we over acht jaar nog steeds op de 'klassieke' manier, met in de weg gefreesde lussen, het verkeer tellen."