De prijs die onbaatzuchtige weldoeners in het zonnetje zet, zal dit jaar afwijken van traditie. Zo wordt de prijsuitreiking in september voor het eerst niet gehouden op de Koninklijke Militaire Academie, maar in het Maczek Memorial. Mensen hebben nog tot 15 augustus om Bredase kandidaten voor te dragen.

Momenteel is er al een fotovoorstelling te bewonderen in het Pools/Bredase museum aan de Ettensebaan, waarin de voorgaande winnaars van de Bredase Vredesprijs worden uitgelicht. "We werken voor het eerst inhoudelijk samen met zowel het Maczek Memorial en Helden van Breda, zodat we een stevigere basis hebben en gebruik kunnen maken van elkaars netwerk", zegt Eric Linssen, voorzitter van de Bredase Vredesprijs.

Momenteel zijn er ruim tien inzendingen ontvangen, maar dit worden er nog meer zegt Linssen. "We hebben berichten gekregen van mensen die nog iemand wilde voordragen. Uiteindelijk kiezen we drie finalisten uit, waarvan er één de winnaar wordt. Die maken we bekend tijdens de uitreiking in september."

Vereisten

Er zitten wel bepaalde criteria verbonden aan de inzendingen, vertelt Linssen. "Wij vinden het belangrijk dat het werk van de finalist onbaatzuchtig is. Iemand die wordt betaald voor bijvoorbeeld VluchtelingenWerk - wat natuurlijk nog steeds heel goed is - komt niet in aanmerking voor de Vredesprijs. Daarnaast hebben we het liefst iemand die buiten de schijnwerpers opereert."

Vooral verbinding staat centraal tijdens de beoordeling van de genomineerden, zegt de Voorzitter. "De winnaar moet iemand zijn die mensen met elkaar verbind, en op die manier een verdraagzame samenleving creëert. Dat kunnen mensen zijn die met collectes uit Breda een school in Kenia ondersteunen, maar het kan ook iemand zijn die met moeilijke jeugd werkt in Breda. De link met de stad moet duidelijk aanwezig zijn."

Hassan Lammou

Linssen laat weten dat één van de genomineerden in ieder geval wél in de schijnwerpers staat. "Een kandidaat van twee jaar geleden is jongerenwerker Hassan Lammou. We hebben besloten zijn nominatie aan te houden totdat er meer duidelijkheid is over de rechtszaak waar hij bij is betrokken. Wordt hij voor de uitreiking nog vrijgesproken, dan doet hij gewoon weer mee voor de winst."

Lammou wordt sinds december 2020 verdacht van fraude met subsidiegeld, maar er heerst nog altijd veel onduidelijkheid over de rechtvaardigheid van de beschuldigingen. De organisatie van de Bredase Vredesprijs laat weten dat hij nog steeds kans maakt op de prijs als hij onschuldig blijkt te zijn, vanwege het goede werkt dat hij heeft verricht in de wijk Hoge Vucht.