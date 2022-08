Circus Festival is zaterdag 24 en zondag 25 september na twee jaar weer terug in Breda. Van intiem tot grotesk en van straat tot tent: het is een circus voor iedereen.

Tijdens het laatste weekend van september staan er bijzondere artiesten klaar om je te verrassen, verbazen en ontroeren. Wat kun je allemaal verwachten? Je bezoekt Circus Festival Breda op het haveneiland bij STEK en Belcrum Beach. Op zaterdag van 13.00 tot 23.00 uur en op zondag van 13.00 tot 20.00 uur. Het circusgezelschap geeft voorstellingen in traditionele circustenten, maar ook buiten is genoeg te doen. Zo is er een straattheater en kun je verschillende workshops volgen. Koop hier je ticket! Als je snel bent, scoor je een early bird weekendticket voor 45 euro (normaal 65 euro). Heb je toch liever een dagticket? Een early bird dagticket op zaterdag kost 25 euro (normaal 37,50) en voor het circus op zondag leg je 20 euro neer (normaal 32,50 euro). Alle prijzen zijn exclusief servicekosten. Op de website vind je binnenkort meer nieuws over het programma. Verwacht een circus dat je ontroert, verbijstert, verbaast en laat lachen.