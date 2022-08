Op 11 augustus 1968 brachten The Beatles Hey Jude uit, één van hun succesvolste singles ooit. Op donderdag 11 augustus 2022 staat de Augustus Beiaardmaand in het teken van The Fab Four.

Stadsbeiaardier Paul Maassen speelt van 19.00 tot 20.00 uur eigentijdse bewerkingen van nummers uit het repertoire van The Beatles, waaronder Blackbird, Michelle en With a little help from my friends. Dezeevergreens zijn vertaald naar de 14.000 kilogram wegende beiaard van de Grote Toren, en worden in een soms minder herkenbare vorm gegoten.

Verbonden aan deze ode aan The Beatles is een fotowedstrijd: maak een Bredase zebrapad-foto, zoals de beroemde afbeelding van The Beatles bij Abbey Road en deel deze met toevoeging @torenbreda op sociale media. De winnaar verdient een bijzondere VIP-tour.

Tijdens de jaarlijkse Beiaardmaand bespelen beiaardiers uit binnen- en buitenland elke donderdagavond het carillon van de Grote Toren. Het festival werd 4 augustus geopend door Jasper Depraetere.