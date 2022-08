MADE - In de haven in Terheijden en in Lage Zwaluwe in de brandput aan de Vijverstraat is blauwalg aangetroffen. Dat meldt de gemeente Drimmelen.

Er zijn inmiddels borden geplaatst om bezoekers te waarschuwen geen contact te hebben met het water. Dat kan namelijk gezondheidsklachten veroorzaken bij zowel mens als dier. Om te voorkomen dat blauwalg snel groeit in open water adviseert Drimmelen de inwoners om hondenpoep op te ruimen, geen eenden te voeren en minder lokvoer voor vissen te gebruiken. Een overzicht van openbare waters met blauwalg is te vinden op de site van waterschap Brabantse Delta. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda