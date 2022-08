Om inwoners van Breda aan het rennen te krijgen, komt de gemeente Breda met een speciale medaille voor hardlopers: de Bredaille.

Die gaat naar iedereen die kan laten zien dat hij of zij dit jaar heeft deelgenomen aan minstens drie lokale loopevenementen.

Samenwerking

De Bredaille is het resultaat van een samenwerking tussen gemeente, Atletiekvereniging Sprint, de Dorpsloop Teteringen, de Tien van 't Aogje, de 5 van Bavel, de Bredase Singelloop en de Haagse Beemden Loop. Het eremetaal wordt uitgereikt tijdens een speciale ceremonie die in november wordt gehouden.

"Met de Bredaille stimuleren we mensen om te bewegen en aan meerdere Bredase lopen mee te doen. Al deze wedstrijden brengen sfeer en sportiviteit samen en dat mag beloond worden met een mooie prijs", zegt wethouder Daan Quaars (Sport, VVD). Hij benadrukt overigens dat hardlopers het niet bij drie wedstrijden hoeven te laten en gerust meer mogen lopen.

Volgens voorzitter Frank Molkenboer van de 5 van Bavel is de onderscheiding ook goede promotie voor minder bekende loopevenementen. "De Bredase Singelloop is natuurlijk verreweg de bekendste en grootste in de regio, maar wat veel mensen niet weten is dat er nog meer mooie loopevenementen in Breda zijn", aldus Molkenboer. "Daar kun je bijvoorbeeld als training aan mee doen, maar zeker ook voor de gezelligheid."

Ceremonie

Wie een gooi wil doen naar de Bredaille kan zich daarvoor aanmelden bij www.bredaille.nl. Wie uiteindelijk heeft deelgenomen aan minstens drie Bredase loopwedstrijden kan in de loop van het najaar een uitnodiging verwachten voor de officiële Bredaille-ceremonie in november.