Een auto is zaterdagochtend in brand gevlogen op de A16 in Breda. De caravan kon op tijd afgekoppeld worden, waardoor deze onbeschadigd bleef.

Dat gebeurde rond 11.45 uur tussen Rijsbergen en knooppunt Princeville. Het is niet bekend hoe de autobrand is ontstaan. De inzittenden konden op tijd uit het voertuig komen en hun honden en zichzelf in veiligheid brengen. Er is niemand gewond geraakt.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Het asfalt is flink aangetast als gevolg van de brand. De auto en caravan zijn geborgen door een bergingsbedrijf. Een aannemer is ingeschakeld om de weg weer geheel schoon te maken.

Ook de verbindingsweg met de A58 was gedurende de bluswerkzaamheden afgesloten. Verkeer kon bij afslag Prinsenbeek omkeren. Ondanks de inzet van pylonen, rode kruizen en een verkeersregelaar van de politie, reden diverse weggebruikers over het puntstuk. Uiteindelijk heeft de politie een auto dwars op de weg moeten zetten om het verkeer volledig te blokkeren.