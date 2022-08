Een man is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij op de Riethill in Breda. Volgens een politiewoordvoerder is de verdachte daarna op de fiets weggereden. Inmiddels is de Bredanaar (36) aangehouden.

Rond 17.30 uur was er op de Riethill sprake van een vechtpartij waarbij uiteindelijk een mes werd getrokken, aldus de politiewoordvoerder. Dat gebeurde bij daklozenopvang SMO. Het slachtoffer liep een steekwond op. Hij werd door de hulpdiensten behandeld. De 36-jarige verdachte zit vast in een politiecel voor verder onderzoek. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda