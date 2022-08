De brandweer rukte vrijdagmiddag met een hoogwerker uit om een meeuw te redden. Het dier lag rond 16.00 uur hulpeloos in het water aan het Kasteelplein in Breda. Vermoedelijk zat hij vast in vislijnen.

De brandweer moest eerst goed kijken, maar zag de meeuw uiteindelijk tussen de vele leliebladen hulpeloos in het water liggen. De hoogwerker werd dwars over het water uitgeschoven zodat een brandweerman dicht bij de meeuw kon komen. Hij haalde de meeuw uit het water en bevrijdde hem zo uit zijn benarde situatie. Na de redding verleende de dierenambulance eerste hulp aan het dier. "Hij zag er echt niet goed uit", laat een medewerker van de dierenambulance weten. "Daarom hebben we de meeuw naar een vogelopvangcentrum in Zundert gebracht. Daar wordt verder voor hem gezorgd en gaat het hopelijk snel beter." Waardoor de meeuw vast zat, is niet bekend. Ook voor de dierenambulance is het onduidelijk. "Een meeuw komt niet zomaar vast te zitten in het kroos of tussen de leliebladen. Dan zouden wij daar iedere dag wel een dier uit het water moeten halen. Waarschijnlijk zat de meeuw vast in vislijnen."