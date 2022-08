Op het haveneiland van Breda, bij Stek en Belcrum Beach, wordt in het weekeinde van 24 en 25 september het Circus Festival Breda gehouden.

De organisatoren van het festival aan de Veilingkade in het Havenkwartier willen de grote verscheidenheid van het hedendaagse circus samenbrengen: van intiem tot grotesk en van straat tot tent.

Traditionele tenten

Een deel van de voorstellingen en acts is te zien in traditionele circustenten, maar er is ook straattheater, muziek en acrobaten in de open lucht. Ook worden er workshops gehouden.

Kaartjes

Een Early Bird-weekendticket kan nu al worden gekocht voor 45 euro. Voor kinderen tot twaalf jaar is een speciaal Ieniemienie passe-partout voor 15 euro.

Een ticket voor zaterdag 24 september kost 25 euro en voor zondag 25 september 20 euro. Dat is allemaal exclusief servicekosten.

Voor een volledig overzicht van alle festivaltickets, zie de website: circusfestivalbreda.nl