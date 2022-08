Deze boa van Staatsbosbeheer was er woensdag net op tijd bij toen hij een vastgebonden hond ontdekte op de parkeerplaats van de Galderse Meren. Het dier was daar achtergelaten zonder water, terwijl zijn gezin tijdens de hitte een duik nam.

De boa van Staatsbosbeheer laat in duidelijke taal weten niet gediend te zijn van de actie. "Als je nou lekker met je gezin gaat genieten van de Galderse Meren bij 32 graden, dan laat je je hond thuis. Je bindt hem niet aan een boom op een parkeerplaats zonder water!"

Het dier werd rond 13.30 uur vastgebonden, omdat de Belgische eigenaren te horen kregen dat er geen honden zijn toegestaan bij de Galderse Meren. Pas uren later, rond 17.00 uur, zag een voorbijganger de hulpeloze hond en deed melding bij de handhaving.

Boete voor eigenaren

Toen de boa de vastgebonden hond aantrof, was het meteen duidelijk dat hij dorst had. Hij kreeg een bak water, waarna hij werd nagekeken op uitdrogingsverschijnselen. De baasjes van het dier waren inmiddels gevonden op het strand en kregen te horen wat hun actie hen had opgeleverd.

Naast dat ze er woordelijk flink van langs kregen, hebben ze een boete gekregen voor het achterlaten van een dier in de hitte. Ze mochten niet meer bij de Galderse Meren blijven. Met voldoende water bij zich moesten ze huiswaarts keren.