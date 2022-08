Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing op de kruising op het kruispunt Ginnekenweg met Johan Willem Frisolaan in Breda. Een traumaheli landde in de buurt.

Het slachtoffer botste rond half vijf vermoedelijk met een personenauto, waarna de fietser op de weg viel. Een traumahelikopter landde op een nabij gelegen grasveld. De trauma-arts is met het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gereden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en heeft daarvoor het kruispunt tijdelijk afgezet.