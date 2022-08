Om te voorkomen dat woningen die voor de sociale sector zijn gebouwd voor veel meer geld worden verkocht, doet Breda een beroep op de Crisis- en herstelwet. Dankzij de wet kunnen ook aan woningen tot 355.000 euro extra 'sociale' voorwaarden worden gesteld. Nu vallen alleen huizen die hoogstens twee ton kosten in deze categorie.

Dat staat in een brief die wethouder Arjen van Drunen (Wonen, PvdA) naar de raad heeft gestuurd.

Volgens de wethouder gaat het om een experiment dat is aangezwengeld door minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. "Het doel is om meer betaalbare woningen te creëren en te behouden in de Bredase woningvoorraad", aldus wethouder Van Drunen.

Het plan is in eerste instantie een nogal bestuurlijke aangelegenheid, maar levert op termijn grote voordelen op, zegt Van Drunen. Volgens hem maakt de landelijke overheid het nu mogelijk om een grotere groep woningen aan te merken als sociale koopwoning.

Nu kan dat alleen maar met woningen die niet meer dan twee ton kosten, straks kan dat tot een bedrag van 355.000 euro. Op het eerste gezicht lijkt die ingreep niet veel meer te zijn dan een verlegging van de grens tot wanneer je een woning tot de categorie sociale koop kan rekenen. Maar het experiment heeft een behoorlijke meerwaarde, aldus de Bredase wethouder.

"Als een woning wordt aangemerkt als sociale koop, dan kan je meer aanvullende voorwaarden stellen aan die woningen", aldus Van Drunen. "Het belangrijkste wat je dan kan is dat je in je doelgroepenverordening kan vastleggen dat de woning ook daadwerkelijk in stand moeten blijven in de categorie sociale koop. Dat betekent dat die woning niet binnen de kortste keren voor een veel groter bedrag kan worden verkocht. Het grootste probleem met sociale koop is namelijk dat het vaak alleen voor de eerste koper sociale koop is. Daarna zie je dat dit soort woningen vrij snel naar een duurdere categorie gaan."

Door mee te doen aan het experiment van minister De Jonge kan het stadsbestuur van Breda aan een veel groter aantal woningen specifieke eisen stellen. Van Drunen: "Door het stellen van extra voorwaarden hopen we dat het mogelijk wordt om veel meer woningen langer beschikbaar te houden voor Bredanaars met een modaal inkomen."

Het experiment met de Crisis- en herstelwet om meer betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen te bouwen loopt al in andere delen van het land, onder meer in Den Bosch, Eersel en Noordwijk.

De Crisis- en herstelwet biedt gemeenten alvast de mogelijkheid om te oefenen met onderdelen uit de nog in te voeren Omgevingswet.