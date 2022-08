Wethouder Daan Quaars steekt niet onder stoelen of banken dat de gemeente Breda content is dat het kan melden goedkeuring te verlenen aan de overname. "Hiermee komt er een einde aan de onzekere tijden voor personeel, sponsoren en trouwe supporters. NAC kan nu weer helemaal gaan voor het voetballen."

Quaars weet als geen ander wat NAC betekent voor de Bredase samenleving. Niemand minder dan NAC-coryfee Bertus Quaars is zijn oom. De Bredase oud-speler van NAC die in 1973 als aanvoerder de KNVB-beker in ontvangst mocht nemen in De Kuip nadat NEC in de finale met 2-0 was verslagen.

Quaars in een door de gemeente uitgevaardigd persbericht waarin de goedkeuring aan de overname wordt toegelicht: "Breda en NAC zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het Avondje NAC is een begrip in het land en mag je gerust immaterieel erfgoed noemen. Ik ben blij dat we als gemeente Breda de overname kunnen goedkeuren."

De gemeente is eigenaar van het Rat Verlegh Stadion en strijkt ieder jaar een behoorlijke huursom op. Als verhuurder moest de gemeente Breda, in navolging van de KNVB, eveneens goedkeuring verlenen aan NAC=Breda als nieuwe eigenaar van de club. "Voor de gemeente is het van belang dat NAC=Breda kan blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld in de huurovereenkomst van het stadion, zoals uiteraard het betalen van de huur. Met haar besluit volgt Breda de KNVB die de overname van de aandelen financieel heeft goedgekeurd", meldt de gemeente.