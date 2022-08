Hoewel omwonenden de komst van twee twee-onder-een-kapwoningen aan het Hofpad in Teteringen niet zien zitten, geeft het Bredase college van B en W haar zegen aan het bouwplan.

Nog meer drukte in de toch al smalle, druk gebruikte fietsstraat in Teteringen. Dat is een van de bezwaren van bewoners aan het Hofpad tegen de komst van twee nieuwe woningen langs die route. Per nieuwe woning is rekening gehouden met twee auto's, wat het aantal verkeersbewegingen in de straat volgens bewoners flink doet toenemen.

De extra opritten die straks op de straat zullen aansluiten zorgen er volgens de bewoners voor dat de fietsstraat nog onveiliger wordt voor de gebruikers. De smalle weg is volgens hen niet ingericht voor nog meer autogebruik.

Daarnaast zijn ze sceptisch over de plannen, omdat nog geen tien jaar geleden op het perceel Hofpad 1 al een woning is gebouwd waarbij nogal ruim is omgesprongen met de in de vergunning opgenomen maximale bouwafmetingen. De gemeente Breda heeft destijds niet gehandhaafd, wat er nu voor zorgt dat de bewoners weinig vertrouwen hebben in het proces.

B en W geven in hun reactie op dit ingediende bezwaar aan, dat de gemeente Breda het niet nog eens laat gebeuren dat er te ruim wordt gebouwd.

Andere bezwaren, zoals het verdwijnen van vrij uitzicht en toename van schaduw - allemaal van invloed op het woongenot - wijst het college ook af. Het belang dat er nieuwe huizen worden gebouwd in van woningnood weegt volgens B en W zwaarder dan de persoonlijke argumenten van de omwonenden.

De twee twee-onder-een-kapwoningen worden vanaf de Hoolstraat gezien aan de linkerzijde van het Hofpad gebouwd, op het perceel van Hofpad 1. Het splitsen van die locatie mag volgens de huidige bestemming niet, maar B en W vinden dat het geldende bestemmingsplan mag worden aangepast om de bouw mogelijk te maken. De raad heeft hierover het laatste woord, na de zomervakantie.