Een zeventienjarige scooterbestuurder uit Breda is zondagavond aangehouden na een politieachtervolging.

De tiener reed zo hard met een snorscooter, dat het de aandacht van de politie trok. Agenten zetten een achtervolging in, maar de bestuurder ging ervandoor en veroorzaakte gevaarlijke situaties. Uiteindelijk kon hij in zijn woning in Breda worden aangehouden.