Om meer sociale huurwoningen te kunnen verkopen, doet Breda een beroep op de Crisis- en herstelwet. Nu vallen alleen maar huizen die hoogstens twee ton kosten in die categorie. Dankzij de wet kunnen woningen tot 355.000 euro worden verkocht onder de noemer 'sociale koop'.

Dat staat in een brief die wethouder Arjen van Drunen (Wonen, PvdA) naar de raad heeft gestuurd.

Creëren en behouden

Volgens de wethouder gaat het om een experiment dat is aangezwengeld door minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. "Het doel is om meer betaalbare woningen te creëren en te behouden in de Bredase woningvoorraad'', aldus wethouder Van Drunen.

De wet neemt een voorschot op de nieuwe Omgevingswet 2022. Die zou al ingevoerd moeten zijn, maar dat moment is uitgesteld tot 1 januari 2023. Het stadsbestuur van Breda heeft geen zin om daar op te wachten en doet dus een verzoek om mee te doen aan De Jong's experiment.

Garantie

Het bedrag van 355.000 euro vormt de zogenaamde NHG-grens. Dat wil zeggen dat mensen die een huis kopen voor dat bedrag of minder een beroep kunnen doen op de Nationale Hypotheek Garantie.