BO Diversity, Verhalis en theatergroep het zuid land uit Breda krijgen van de provincie Brabant samen een bijdrage van ruim een ton.

De instellingen krijgen het geld uit Den Bosch omdat ze staan voor 'innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten'.

Impuls

Verspreid over Brabant krijgen in totaal achttien initiatieven een bijdrage uit het zogeheten 'impulsgeldenprogramma'. Daarmee geven Provinciale Staten financiële steun aan projecten waarvan ze denken dat die kunnen 'uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn'.

Project

BO Diversity houdt zich bezig met het bestrijden van vooroordelen, stereotyperingen en taboes. Dat gebeurt door middel van tentoonstellingen, campagnes en evenementen. Verhalis is vooral bekend van het project Namen en Nummers. Dat is opgezet om Joden te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

Het zuid land maakt voorstellingen voor een volwassen publiek waarin het kind als acteur en onderwerp centraal staat. Maar ook worden kinderen tussen de tien en veertien jaar aangemoedigd om hun talenten te ontplooien.