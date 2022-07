Tussen Roosendaal en het Belgische Essen rijden zondagavond geen treinen vanwege een aanrijding bij Roosendaal. Dat meldt de NS.

In een bericht laat de NS weten dat de treinen naar verwachting rond 23.00 uur weer zullen rijden. De aanrijding gebeurde rond 19.45 uur. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.