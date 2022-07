Inwoners van de gemeente Drimmelen hoeven vanaf augustus niet meer twee keer naar het gemeentehuis om hun rijbewijs te verlengen of er een nieuwe categorie bij te laten schrijven. Dat kan voortaan online.

Wie in Drimmelen het rijbewijs moet verlengen, kan dat vanaf maandag doen door bij een door de RDW-erkende vakfotograaf een pasfoto te laten maken. Die fotograaf stuurt de foto rechtstreeks digitaal door naar de RDW. Via de website van de RDW kan vervolgens met DigiD met een smartphone, tablet of computer de verlenging of categorie-bijschrijving worden aangevraagd.

Na twee werkdagen ligt het nieuwe rijbewijs klaar op het gemeentehuis en kan het, ook zonder afspraak, worden opgehaald. Dat betekent dat het niet langer nodig is om voor een nieuw rijbewijs twee keer naar het gemeentehuis te gaan.

De online-aanvraag geldt niet voor inwoners die voor de eerste keer een rijbewijs aanvragen. Die moeten nog altijd een afspraak maken met de gemeente. Online aanvragen is niet verplicht. Voor wie dat graag wil, blijft het mogelijk om bij de balie in het gemeentehuis het rijbewijs te verlengen.