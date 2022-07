Tijdens een onrustige stapavond in Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zes mensen aangehouden. Twee van hen dreigden twee mannen een agent en zijn kinderen 'kapot te maken' en een andere agent werd gebeten en bespuugd.

Burgemeester Paul Depla reageert zaterdagochtend met ongenoegen op het gedrag van de stappers: "Samen met de horeca moeten we laten zien dat voor dit gedrag geen plaats is in Breda."

Op verschillende plekken in de binnenstad vonden incidenten plaats. De politie greep onder meer in op de Reigerstraat en vormde daar een linie toen een grote groep 'vervelende stappers' uit een horecazaak werd gezet.

Een 26-jarige en een 29-jarige man uit Breda werden aangehouden bij een opstootje op de Vismarktstraat. Volgens de politie beledigden de twee mannen een agent en dreigden zij onder meer de diender en zijn kinderen wat aan te doen.

Later die nacht weigerde een achttienjarige man zijn identiteitsbewijs te laten zien en ging ook hij bij zijn arrestatie vol in verzet. Volgens de politie spuugde hij hierbij in het gezicht van een agent en beet hij in diens hand.

Verder werd een 22-jarige man aangehouden omdat hij een fles champagne over een geluidsinstallatie spoot in een horecazaak. Tot slot werden een 41-jarige man uit Roosendaal en een negentienjarige man uit Antwerpen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde.