Het is de eigenaren-verhuurders van een 99 jaar oud pand aan Grazendonkstraat niet gelukt de Raad van State ervan te overtuigen dat daar al meer dan dertig jaar drie aparte woningen in zaten.

Om die reden is de hoogste bestuursrechter het eens met de gemeente Breda, die pertinent niet meer dan twee wooneenheden wil toestaan. Om dat af te dwingen heeft de gemeente een dwangsom van 10.000 euro opgelegd. De Raad van State keurt die dwangsom met een einduitspraak goed.

Overigens hadden de eigenaren voor de zekerheid al de woonvoorzieningen voor de derde woning er uitgesloopt en woont er momenteel maar één huurder. De eigenaren hoopten tevergeefs dat het bestuursrechtscollege korte metten zou maken met de dwangsom, zodat ze weer drie woningen in het pand konden maken. Maar dat is niet gelukt.

Geen huurcontract

Belangrijkste conclusie van de Raad is dat de vastgoedeigenaren niet keihard hebben bewezen dat het pand al dertig à veertig jaar is opgesplitst. Eerder tijdens de rechtszaak bleek al dat er geen document, of huurcontract van voor 2008 meer te vinden is. Die hebben de vorige eigenaren allemaal vernietigd. Kortom, enig aannemelijk bewijs dat het in 1923 gebouwde pand al decennia lang in drie woningen is opgedeeld, ontbreekt.

De gemeente Breda vindt dat het pand weer de indeling moet krijgen zoals die 99 jaar geleden na de bouw was, één woning op de begane grond en eentje op de bovenverdieping. Want dat schrijft het nieuwe bestemmingsplan voor. s' Lands hoogste bestuursrechter geeft de gemeente gelijk.