Op een industrieterrein bij grensovergang Hazeldonk in Breda is dinsdagavond een container van een vrachtwagen gaan lekken. De brandweer ging ter plaatse, omdat het om een gevaarlijke stof ging. Volgens een woordvoerder ging het om een kleine lekkage, waarbij enkele druppels vloeistof vrijkwamen. Er was geen gevaar voor de omgeving.

De chauffeur meldde de lekkage rond 19.30 uur. De omgeving werd in een straal van 100 meter afgezet. Het wegverkeer had geen last van de lekkage. De brandweer in Antwerpen werd op de hoogte gesteld van de lekkage. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda