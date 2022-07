De rechtbank in Breda heeft dinsdag vier en één jaar cel opgelegd tegen twee mannen die op 6 januari van dit jaar een woningoverval pleegden in Rijsbergen.

De twee, Bredanaar Issam H. (19) en Jerra K. (19) uit Tilburg, maakten deel uit van een groep van vier die er na de overval op volle snelheid vandoor ging, met de politie op de hielen. Daarbij zouden ze ook nog hebben geprobeerd de politie van de weg af te rijden. In het Belgische Massenhoven, even ten oosten van Antwerpen, werden de vier door de politie gepakt.

Issam H. kreeg een jeugddetentie van twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Er was vijf jaar in een volwassenengevangenis geëist. De reclassering had al een jeugddetentie geadviseerd, omdat de jongen heel beïnvloedbaar en impulsief is: "Hij organiseert zijn eigen gedrag nauwelijks." De rechtbank volgde dat advies.

Jerra K. kreeg wel een volwassen straf. Hij gaat voor vier jaar de cel in. De jongste verdachte was nog maar 15; een Belg, die in eigen land zal worden vervolgd. De vierde is een zeventienjarige Tilburger. Zijn zaak wordt op 15 september behandeld bij de kinderrechter.

Bij de overval gebruiken de jongelingen veel geweld. Rond 4.10 uur in de nacht worden de bewoners wakker van glasgerinkel. De man des huizes gaat poolshoogte nemen. "Als ik de overvallers met bivakmutsen zie, schrik ik heel erg. Tijd om na te denken is er niet."

De mannen gaan er echter niet vandoor. De mannen stormen op de bewoner af. Er ontstaat een gevecht. Ze slaan met een koevoet en met hun vuisten. Er wordt zelfs geschoten. Desondanks kan het echtpaar vluchten en de politie waarschuwen.

De twee verdachten hadden de rechtbank verteld dat ze verrast waren dat de bewoners thuis waren. Zij waren van plan in te breken en dachten dat er niemand thuis zou zijn.