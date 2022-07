Van de Concordiastraat naar een fonkelnieuw pand op de Bijster. 's Werelds grootste veilinghuis in (bouw)machines, Ritchie Brothers blijft groeien. Burgemeester Paul Depla open woensdag, het nieuwe hoofdkantoor in Breda, op bedrijventerrein de Bijster.

In het internationale hoofdkantoor van Richie Bros werken momenteel zo'n 110 medewerkers met circa 30 verschillende nationaliteiten. Per jaar verkoopt de veilinggigant wereldwijd voor USD 5.5 miljard aan materieel via haar veilingen en marktplaatsen

Ritchie Bros. (1958) is een internationale organisatie die bedrijven in de bouw, landbouw, transport, verhuur, financiële sector en andere sectoren helpt bij het kopen, beheren en verkopen van materieel. Ritchie Bros. is tevens ’s werelds grootste veilinghuis van (bouw)machines die in allerlei sectoren gebruikt worden. Daarnaast maken veel bedrijven gebruik van andere diensten van Ritchie Bros., waaronder fleet management software, market data intelligence en meer.