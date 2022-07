De slavernij is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nederland, maar of het stadsbestuur van Breda daarin ook een rol heeft gespeeld is niet bekend. Het aanbieden van excuses is pas aan de orde als onderzoek uitwijst dat de stad bij de slavenhandel betrokken is geweest.

Het was haar opgevallen dat landen zoals Engeland, Duitsland, België en Frankrijk hun excuses hebben aangeboden voor hun rol in het slavernijverleden. Ook grote Nederlandse steden als Rotterdam, Amsterdam en Utrecht hebben vergelijkbare verontschuldigingen gemaakt. In Breda is zover nog niet gekomen. Pierre vroeg zich daarom af: hoe kan dat? Er zijn weliswaar diverse artikelen verschenen over de betekenis van slavernij voor Breda, antwoordt het college, 'maar voor zover bekend is daar nooit diepgaand onderzoek naar gedaan'. Zo'n onderzoek zal bovendien niet eenvoudig zijn, voorspelt het stadsbestuur: "Er is vanuit Breda namelijk geen directe link naar de Vereenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie." Die organisaties waren grotendeels verantwoordelijk voor de trans-Atlantische slavenhandel. Dat wil niet zeggen dat er dan maar helemaal geen onderzoek gedaan gaat worden. Het Stadsarchief Breda is volgens het college bereid om samen met vrijwilligers op zoek te gaan naar banden die de stad kan hebben gehad met de slavernij. "Maar hoe lang zo'n onderzoek gaat duren en wat de resultaten zullen zijn, is op dit moment niet te zeggen", waarschuwen burgemeester en wethouders. Mocht uiteindelijk het bewijs worden gevonden dat er een verband is tussen Breda en de slavenhandel, dan gaat het college nadenken over 'mogelijke vervolgacties'. Maar tot die tijd zitten excuses er niet in.