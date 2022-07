Een zeventienjarige jongen uit Etten-Leur is zondag aan het eind van de middag door een groepje van vijf jongens op brute wijze beroofd van zijn fiets. Dat gebeurde in de Meidoornstraat in Breda.

Het groepje zou de jongen hebben omsingeld, waarna een van hen zou hebben geroepen dat ze messen bij zich hadden. De beroving vond plaats rond 17.30 uur. Het slachtoffer vertelde aan de politie dat hij op de Meidoornstraat fietste, in de richting van de Elsstraat. Ter hoogte van een café werd hij omsingeld door het groepje van vijf. Een van hen zou hebben geroepen dat ze messen bij zich hadden. De jongens, in de leeftijd van 15 tot 17 jaar, pakten de jongen vast en trokken hem van zijn fiets. Van de vijf reden twee jongens op een omafiets, terwijl drie van hen erachteraan renden. Uiteindelijk ging het vijftal er met de fiets van het slachtoffervandoor. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.