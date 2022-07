De wijk Brabantpark in Breda krijgt 'zo spoedig mogelijk' te maken met parkeervergunningen. Dat is onder meer het gevolg van parkeeroverlast die wordt veroorzaakt door studenten en docenten van de Avans Hogeschool, maar ook van nieuwbouw zoals de Tuinen van Genta.

Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders naar de raad hebben gestuurd.

Het besluit komt niet helemaal uit de lucht vallen. Sommige delen van Brabantpark kampen al langer met parkeeroverlast.

Ruim een jaar geleden constateerde de toenmalige parkeerwethouder Greetje Bos al dat 'een substantieel deel' van de wijk klaagt over deze vorm van overlast. "De klachtenstroom is aanzienlijk'', zei Bos. "Tellingen geven aan dat het echt te druk is, we zien flinke pieken.”

De enige oplossing was toen al: gereguleerd parkeren, oftewel de invoering van vergunningen. Eigenlijk wilde de wethouder vorig jaar al dat zo'n parkeerregime zou worden ingevoerd, maar dat is niet gelukt. Nu komt het er alsnog van. Dat komt omdat Brabantpark op diverse plaatsen in de buurt te maken heeft met een toename van de parkeerdruk.

Een daarvan is het gebied rondom de Tuinen van Genta, ter hoogte van de Teteringsedijk. Anderhalf jaar geleden is door de raad al besloten dat die nieuwbouw niet mag leiden tot een 'waterbedeffect' van parkerende auto’s in aanpalende delen van de buurt.

Bewoners van de 'edelstenenbuurt' kampen met een ander probleem: studenten en docenten van de Avans Hogeschool die in hun wijk parkeren. Door ook hier parkeervergunningen in te voeren wordt volgens het college 'gehoor gegeven aan een al lang bestaande en veelvuldige geuite wens van bewoners om de overlast die zij ervaren te reduceren'.

Er komen daarom vergunningen tussen Wilhelminasingel, Teteringsedijk, Hoogeind, Hooghout, Topaasstraat en Claudius Prinsenlaan.