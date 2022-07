In de strijd tegen kansenongelijkheid krijgen scholieren in de gemeente Breda de komende jaren nog meer de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Vanuit de overheid komt hiervoor de komende drie jaar 586.000 euro beschikbaar.

Het bieden van verrijking tijdens voor- en naschoolse opvang is niet nieuw. Al ruim 1200 leerlingen in Breda besteden nu buiten de standaard lesuren extra tijd aan hun taalvaardigheid, zelfvertrouwen en brede ontwikkeling. Hiervoor werken de verschillende schoolbesturen in Breda samen met onder meer de gemeente, Breda-Actief en Nieuwe Veste.

Minister Dennis Wiersma van Onderwijs heeft Breda nu als een van de voorloper-gemeentes aangewezen in het kader van Rijke Schooldag. Dit is een landelijk initiatief waarbij onder meer gemeenten, scholen, sport- en cultuuraanbieders en kinderopvangorganisaties de handen ineenslaan om talentontwikkeling te stimuleren en kansen voor kinderen te vergroten.

Doel is om het bereik in Breda te vergroten van 1200 naar ruim 2000 kinderen. Naast basisschoolleerlingen is het aanbod ook bedoeld voor brugklassers en leerlingen van het tweede jaar voortgezet onderwijs die in een wijk wonen van een school waar de verrijking wordt aangeboden.

Met het geld dat vanuit de overheid beschikbaar wordt gesteld vanaf schooljaar 2022/2023 kunnen bestaande verrijkingsactiviteiten worden doorontwikkeld en uitgebreid. Ook is het de bedoeling dat de voorloper-gemeenten hun kennis met elkaar gaan delen, zodat er uiteindelijk een aanpak uitrolt die landelijk kan worden ingezet.

Volgens wethouder Onderwijs en Kansengelijkheid in Breda, Arjen van Drunen, sluit deze ontwikkeling goed aan bij het programma Verbeter Breda dat zich richt op kansengelijkheid. "Hiermee kunnen we een extra stap zetten door meer kinderen voor en na schooltijd hun talenten te laten ontdekken en ontplooien."