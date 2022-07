Een opmerkelijk tafereel op de A58 ter hoogte van Bavel zaterdagmiddag. Een man reed daar zonder helm op een motor, die gestolen bleek te zijn. Ook had hij drank en drugs gebruikt.

Dat meldt de politie. Andere weggebruikers belden rond 15.45 uur de hulpdiensten nadat ze de man zonder helm over de vluchtstrook zagen rijden. Toegesnelde agenten zagen de motorrijder bij Bavel de afslag nemen, waar hij ten val kwam.

Daarna probeerde hij alsnog te ontkomen, maar dat mislukte. De 28-jarige man (zonder vaste woon- of verblijfplaats) bleek volgens de politie onder invloed van drank en drugs te zijn. De motor had hij gestolen in Tilburg.