In de Pastoor van Spaarnedonkstraat van Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 02.05 uur. Buurtbewoners hoorden voorafgaand aan de brand een harde knal.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Onduidelijk is hoe het vuur ontstond, de politie sluit een mogelijke brandstichting niet uit en onderzoekt de zaak. In de buurt hangen diverse camera's. Die beelden worden mogelijk bekeken.