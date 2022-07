Het geduld van het stadsbestuur van Breda met de ontwikkelaars van de 'Breda City Campus' aan de Heerbaan raakt op. Ze krijgen nog tot 1 oktober de tijd om met een uitvoerbaar plan te komen. Zo niet, dan zou de stekker wel eens uit het project getrokken kunnen worden.

Dat blijkt uit een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd naar de raad.

Daarin wordt teruggegrepen op een vergadering van de raad, in januari van dit jaar. Toen lieten woordvoerders van De Lelie Horecabouw en Exploitatie geheel onverwacht weten dat de bouw van maximaal 671 short- en longstay-eenheden op losse schroeven was komen te staan.

"Het plan is financieel niet haalbaar en onverkoopbaar. Het is zeer de vraag of het ooit wordt ontwikkeld", zei de advocaat van De Lelie. De problemen waren zo groot, dat moest worden voorkomen dat de fracties akkoord zouden gaan met een wijziging van het bestemmingsplan, waar de ontwikkelaars zelf om hadden gevraagd.

Ook burgemeester en wethouders viel de gang van zaken koud op het dak. Daarom is dit voorjaar meerdere keren aan de projectontwikkelaar gevraagd wat nou precies het probleem is. Dat heeft niets opgeleverd.

De Lelei vindt het 'niet opportuun' om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de Breda City Campus en wil uitstel van de besluitvorming. Dat heeft te maken met onderhandelingen die worden gevoerd met 'marktpartijen' die zowel grond als project zouden willen overnemen.

Het college geeft nog een keer uitstel: tot 1 oktober. Zolang krijgen de ontwikkelaars de tijd om zaken te doen. Daarna is het geduld van burgemeester en wethouders op: "Nader uitstel wordt niet verleend."

Dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat het stadsbestuur de stekker definitief uit het hele project trekt, zodat de ontwikkelaars van de Breda City Campus het nakijken hebben.