Na drie jaar gaat het festival op het water in de Bredase singels eindelijk weer door. Aanstaande zaterdag kunnen er zo'n tweeduizend mensen in hun rubberbootje genieten van zon, muziek en een drankje tijdens Breda Drijft. "Zo groot als de teleurstelling vorig jaar was, zo groot is nu de euforie", zegt Thibaud van der Steen, medewerker van het evenement.

Als je dit weekend langs de Prinsenkade loopt, zul je de opblaasbootjes ongetwijfeld zien liggen in de Haven van Breda. "Het is altijd een heel grappig gezicht hoe mensen door de binnenstad met hun opgeblazen bootje richting het water lopen", vertelt Van der Steen. Aangezien het een zonnige dag belooft te worden, verwacht de organisatie een goede opkomst. Het feest is dan ook zo goed als uitverkocht.

Van 13:00 tot 19:00 dobberen de bezoekers door de singel langs verschillende podia, waar onder andere Bizzey en Feest dj Ruud de muziek verzorgen. "Na zeven uur, als de mensen weer aan land komen, staat er een afterparty gepland bij BAAI", zegt Van der Steen.

Veiligheid

Een feest op het water brengt wel veiligheidsrisico's met zich mee, maar ook daar is goed over nagedacht laat Van der Steen weten: "Dit is één van onze belangrijkste punten. Er is een veiligheidscoördinator, een team EHBO'ers en een team van de reddingsbrigade. Ook het barpersoneel houdt een oogje in het zeil, dus alles bij elkaar zijn er zo'n 80 ogen die de boel in de gaten houden."

Duurzaamheid

Ook een stukje duurzaamheid is in acht genomen tijdens de organisatie. Samen met stichting MoHuKa zorgen ze ervoor dat de bootjes niet bij het vuilnis belandden na het feest, maar een tweede leven krijgen. "De stichting komt met twee bussen naar het festival om alle bootjes mee te nemen die mensen hebben achtergelaten. Deze worden vervolgens uitgedeeld aan mensen die niet in staat zijn om er zelf een aan te schaffen."