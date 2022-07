De criminaliteit in Breda krijgt weer dezelfde trekjes als in de jaren voor de uitbraak van corona. Zo stijgt het aantal meldingen van woninginbraken, autokraken en -diefstallen, terwijl ook winkeldieven en zakkenrollers vaker toeslaan.

Cybercrime is juist afgenomen, waarschijnlijk omdat mensen minder vaak online zijn. Dat staat in het 'veiligheidsbeeld' over de afgelopen zes maanden dat is opgesteld door burgemeester Paul Depla.

Het 'oude normaal' keert langzaam maar zeker terug, ook op het gebied van criminaliteit. "Het veiligheidsbeeld van de eerste helft van 2022 lijkt op het beeld van vóór het begin van de coronacrisis'', constateert Depla.

Traditioneel

Doordat winkels en voorzieningen weer open zijn en de meeste mensen niet langer thuiswerken, is er een toename te zien van 'traditionele criminaliteit'. Zo slaan inbrekers, zakkenrollers en winkeldieven vaker hun slag. Ook worden er meer auto's gestolen.

Tegelijkertijd neemt de cybercriminaliteit 'fors' af. "Dat kan komen doordat mensen momenteel minder online werken en winkelen dan een jaar geleden'', vermoedt de burgemeester.

Overlast

Iets vergelijkbaars doet zich voor als het gaat om meldingen van overlast door onder meer jongeren, buren of mensen met verward gedrag. Met de uitbraak van de coronacrisis vlogen deze statistieken de lucht in, maar aan die groei is dit voorjaar een einde gekomen. Overigens ligt het aantal overlastmeldingen nu nog steeds boven het niveau van 2019, aldus Depla.

Zorgen maakt de burgemeester zich over het aandeel van vooral de overlastmeldingen uit de zogenaamde 'aandachtsbuurten', zoals de Geeren, Linie-Doornbos en Hoge Vucht: "De verwachting is dat deze buurten ook in de toekomst kwetsbaar blijven.''

Voorspelling

Depla waagt zich niet aan voorspellingen voor de toekomst. Daarvoor gebeurt er op dit moment in de wereld te veel.