De auto van een taxichauffeur is woensdagochtend al rijdend in brand gevlogen op de A27 bij Breda. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Er zaten geen passagiers in de taxi.

De taxichauffeur wilde rond 10.05 uur de afslag nemen richting Breda-Noord en merkte de brand op. Hij zette daarop de auto onderaan de afrit op het fietspad. Vlak voor de taxi volledig in brand vloog, wist de chauffeur het voertuig te verlaten. De brandweer kwam en doofde het vuur. De taxi raakte flink beschadigd. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto weg te takelen. De oorzaak van de brand is niet bekend.