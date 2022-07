Bijna 700 automobilisten hebben in juni een boete gekregen omdat ze ongeoorloofd de binnenstad van Breda in zijn gereden. Dat is al flink minder dan de ruim 1.800 mensen die in februari de fout ingingen.

Even met de auto een frietje halen in het centrum van Breda levert naast een vette hap ook een vette boete op van 158 euro. Automobilisten die buiten venstertijden de binnenstad inrijden, krijgen een boete. De gemeente heeft in januari flitscamera's geplaatst. Na een proefperiode van twee maanden in januari en februari worden er sinds maart dit jaar daadwerkelijk boetes uitgedeeld aan automobilisten die zonder ontheffing het centrum inrijden. Dat schrijft wethouder Carla Kranenborg (Binnenstad en Mobiliteit) in een brief aan de gemeenteraad.

Kopie

Breda heeft de paaltjes in het centrum vervangen door camera's. Te veel mensen zonder ontheffing hadden een kopie van de sleutel waarmee de paaltjes konden worden neergeklapt. In veel gevallen werden de paaltjes niet rechtgezet waardoor iedereen het centrum kon binnenrijden. Aan deze onduidelijkheid is een eind gekomen. Doorrijden buiten de laad- en lostijden kost voortaan geld.

In februari dit jaar gingen 1.874 automobilisten de fout in. Hier ging het nog om waarschuwingen. Sinds maart moet er betaald worden. In juni is het aantal overtredingen gedaald tot 692. De gemeenteraad had om de cijfers gevraagd. PvdA, D66 en de VVD wilden weten of mensen op de hoogte zijn van het nieuwe systeem en dienden een motie in. 'Indien blijkt dat veel mensen nog niet op de hoogte zijn te overwegen om de overgangsregeling te verlengen en de communicatie te intensiveren'.

Mantelzorgers

Dat gaat Kranenborg niet doen. De wethouder vindt wel dat er een ontheffing moet komen voor evenementen. Dat voorstel gaat naar de raad. Verder wordt bekeken of maatwerk mogelijk is voor mantelzorgers die in het centrum moeten zijn. De Sint Annastraat en de Molenstraat worden toegevoegd aan het voetgangersgebied.