De geluidspanelen langs de zuidelijke rondweg in Breda doen hun werk. Daarom is er 'geen noodzaak' om nog meer van dit soort schermen te plaatsen. Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd aan de fracties van VVD en CDA.

Het liberale raadslid Martijn Meeuwissen en zijn christen-democratische collega Caspar Rutten vroegen zich eerder dit jaar af of de schermen genoeg geluid tegenhouden. Omwonenden waren er in ieder geval maar matig over te spreken. Ook kreeg het stadsbestuur van bewoners het verwijt dat er met verkeerde cijfers wordt gerekend bij het meten van de overlast. Wat dat laatste betreft: het college stelt dat de berekeningen zijn uitgevoerd door 'gerenommeerde partijen op het gebied van akoestiek'. Verder zeggen burgemeester en wethouders dat de plaatsing van de schermen een hele 'uitdaging' is geweest, vanwege allerlei tegenstrijdige belangen. "Die staan ook wel eens haaks op elkaar. Het is aan ons om, met oog voor al die belangen, toch knopen door te hakken", aldus het college. Leefbaarheid Hoe dan ook, uit metingen blijkt dat de 'huidige maatregelen' effectief zijn: "Ze helpen de leefbaarheid in de omgeving te vergroten." Ze houden bij de meeste woningen op de begane grond drie tot vier decibel tegen. Op de eerste verdieping gaat het om een decibel. Meeuwissen en Rutten wilden ook weten of er in de toekomst nog meer van dit soort panelen wordt geplaatst. Dat gaat niet gebeuren, laat het college weten. "Er is geen sprake van overschrijdingen van wettelijke grenswaarden voor geluid", krijgen de twee raadsleden te horen. "Er is in de huidige situatie geen noodzaak om extra panelen te plaatsen." Wel wordt een onderzoek afgewacht dat wordt gedaan door studenten van Avans. Die komen mogelijk met 'innovatieve oplossingen' voor de geluidsoverlast. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda