De politie heeft vrijdag- en zaterdagnacht zestien bestuurders aangehouden die onder invloed van alcohol op een bromfiets reden in de omgeving van het centrum van Breda. In totaal zijn er zeven rijbewijzen in beslag genomen.

Het ging om een alcoholcontrole van bestuurders van brom- en snorfietsers. Zestien bestuurders hadden alcohol gedronken. Van zeven van hen zijn de rijbewijzen in beslag genomen. Verder hield de politie acht mensen aan die zonder rijbewijs reden. Een bestuurder was betrokken bij een verkeersongeval en daarbij is in het ziekenhuis ook bloed afgenomen om te onderzoeken of er alcohol in het spel was.