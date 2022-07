BreedSaam, de organisatie verantwoordelijk voor nieuwbouw en onderhoud aan schoolgebouwen voor het primair- en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda, verhuist na de zomer naar de Heerbaan. Ze huren het kantoorpand op de hoek met de Tilburgseweg.

Momenteel is BreedSaam gehuisvest in een van de kantoren op Cosunpark, langs de Ettensebaan in Breda. Die gebouwen worden gesaneerd en omgebouwd tot woningen.

Autoluwe wijk

Ontwikkelaar Reales bouwt de bestaande kantoorgebouwen om en zet er nog twee complexen bij. Het moet een groene, autoluwe wijk worden. In totaal komen er 265 appartementen. Vorig jaar is Reales al begonnen met de sanering van het voormalige hoofdkantoor van de Suikerunie, later Cosun.

Naast BreedSaam verkassen ook de schoolbesturen PCOP, Stichting Nutsscholen Breda, Markant, SIPO, RSV, HGL en Building Breda mee naar het nieuwe kantoor aan de Heerbaan 250. Die besturen zitten nu nog samen met BreedSaam in het pand aan Cosunpark.

Parkeerplaatsen

Het nieuwe kantoor kijkt uit op de kruising Heerbaan/Tilburgseweg/Nieuwe Kadijk en biedt ruim 1400 vierkante meter vloeroppervlakte. Er zijn 48 parkeerplaatsen bij.