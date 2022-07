De Galderse Meren bij Breda waren door de zomerse temperaturen op zondag erg in trek bij badgasten. Het was in de middag zelfs zo druk dat de zwemplas werd afgesloten voor het publiek.

De gemeente Breda vroeg daarnaast aan mensen om niet meer naar het gebied te komen vanwege 'grote drukte'. Het afsluiten van de Galderse Meren meldde de gemeente rond 14.10 uur in een tweet. Er waren verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Maar zij kregen het zwaar te verduren. Op de kruising van de Galderseweg met de Moerstraat werd in de berm geparkeerd ondanks het verzoek dat niet te doen en regelmatig liep het verkeer er vast door de toestroom. Volgens een omstander werden de verkeersregelaars door sommige bezoekers verbaal agressief bejegend. Rond 16.00 uur leek de grootste drukte voorbij. Of de toegangswegen naar de zwemplas later op zondag nog opengaan is vooralsnog onbekend.