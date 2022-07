Met behulp van een gestolen fiets met gps-tracker zijn vrijdag in totaal 26 fietsen gevonden in een garagebox in Breda. Vermoedelijk zijn alle fietsen gestolen, meldt de politie op Facebook.

Afgelopen vrijdag kwam er een melding van een gestolen fiets met gps-tracker binnen bij de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden de fiets terug in een garagebox. Dat niet alleen: ze vonden nog 25 andere fietsen. De politie is daarom op zoek naar de eigenaren van de fietsen. In een Facebook-post staan foto's van alle aangetroffen fietsen. Eigenaren kunnen contact opnemen met de politie.