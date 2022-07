De metamorfose is compleet. Het Grand Theatre, de voormalige bioscoop aan het Bredase Van Coothplein, is omgetoverd tot de Streetfood Club. Het interieur is kleurrijk, uitgesproken en gewaagd.

Je komt ogen tekort als je er rondloopt. zaterdagavond is het officiële openingsfeest (voor genodigden), vanaf woensdag (17.00 uur) is de zaak voor iedereen toegankelijk. "De eerste twee weken zijn we van woensdag tot en met zondag open voor diner, vanaf 3 augustus gaan we ook lunches verzorgen", aldus mede-eigenaar Wes Schreutelkamp. De Streetfood Club serveert voedsel uit alle windstreken, maar vooral van de Latijns-Amerikaanse en Aziatische keuken. Daarnaast is er een keur aan bijzondere cocktails. De eerste verdieping kan gebruikt worden voor vergaderingen, personal en walking dinners of als trouwlocatie. Op de binnenplaats voor de entree van het voormalige theater is ook een terras te vinden.