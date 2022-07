NAC heeft na eredivisionist Excelsior nu ook FC Volendam op een gelijkspel gehouden. Op het veld van JEKA, voor zo'n tweeduizend supporters, bleef het 0-0.

NAC-trainer Robert Molenaar hield tegen zijn oude ploeg Volendam 75 minuten vast aan zijn basiself. De nieuwe spits Jesaja Herrmann keek op de tribune toe, de andere nieuweling Tijs Velthuis begon op de bank. In de eerste helft was de eredivisionist de betere ploeg, maar hield doelman Aron van Lare zijn doel schoon, zonder zich erg te hoeven inspannen. Met behulp van goed verdedigend werk van rechtsback Boyd Lucassen.

Voetballend was het niet onaardig wat het jeugdige NAC (nog altijd met basisplaatsen voor Stef de Wijs en Rowan Besselink) op de mat legde. Tot aan de vijandelijke zestienmeter, dan. Daar treuzelden met name Vieiri Kotzebue en Ayouba Kosiah. Één echte kans kreeg NAC, toen Kosiah net naast tikte uit een voorzet van Kotzebue.

In de tweede helft stichtten de Bredanaars meer gevaar. Maar Kosiah nam te veel tijd toen hij voor het doel opdook. Even later werd een inzet van Kotzebue van de lijn gehaald. Van Lare had het daarentegen vrij rustig. Alex Plat toonde zich op het middenveld tegen zijn oude ploeg een bedrijvige kuitenbijter.

In het laatste kwartier maakte nieuweling Tijs Velthuis (huurling van AZ) zijn debuut en maakten Moreno Rutten, Jethro Mashart en Kaj de Rooij hun rentree na blessureleed. Ook publiekslieveling Boris van Schuppen - luid toegejuicht - kreeg speeltijd. Gescoord werd er niet meer, al was invaller De Rooij er nog heel dichtbij. Een minuut voor tijd schoot hij op aangeven van Kevin Silva op de voeten van de doelman.

Het was de tweede serieuze test voor de mannen van Molenaar. Eerder deze voorbereiding werd al gelijkgespeeld tegen eredivisionist Excelsior (1-1). NAC won daarvoor van de amateurs van Madese Boys (0-9) en de Zundertse selectie (0-4).

Opstelling NAC: Van Lare; Lucassen, Besselink, Bakker, De Wijs; Agougil, Plat, Banzuzi; Kotzebue, Kosiah, Velanas.

Opstelling laatste kwartier: Van Lare; Rutten, Mekkaoui, Velthuis, Mashart; Van Schuppen, Brandt, Joannes; Velanas, Silva, De Rooij.