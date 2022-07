Er worden bij het NS-station Breda-Prinsenbeek wel eens jongeren aangetroffen die daar wat rondhangen en soms voor rommel of andere overlast zorgen. Toch is de situatie nog lang niet ernstig genoeg om extra toezichtcamera's op te hangen.

Tot die conclusie zijn burgemeester en wethouders van Breda gekomen, na vragen van de LPF-fractie in de gemeenteraad.

Diefstal, vandalisme, drugsoverlast

Die trok begin juni aan de alarmbel omdat het steeds onveiliger zou worden in en rond het station. Diefstal, vandalisme en drugsoverlast zouden er alleen maar toenemen, constateerde LPF-fractiechef Iwan Dienjes. Waarna hij pleitte voor de plaatsing van extra bewakingscamera's.

Voor het college waren de kritische vragen reden om eens navraag te doen bij zowel wijkboa als wijkagent. Die lieten weten dat ze regelmatig in de omgeving van het station patrouilleren. "Op de Prinsenbeekse parkeerplaats worden wel eens jongeren aangetroffen. Ze zitten of hangen dan in auto's en worden gevraagd om geen rommel achter te laten. Maar verder doen ze niets verkeerd'', is de samenvatting van het stadsbestuur.

Autoruiten ingetikt

Wel zijn er de afgelopen periode enkele autoruiten ingetikt bij de Westerhagelaan, maar volgens de wijkagent is er 'geen sprake van een verslechtering van de situatie ter plekke'.

Uit cijfers die het college heeft meegestuurd blijkt dat er in 2020 28 meldingen zijn binnengekomen van overlast, variërend van vernielde lantaarnpalen en afvalbakken tot jeugdoverlast. Vorig jaar was dat aantal gedaald naar zestien meldingen. Tot nu toe zijn er dit jaar zeventien van dit soort meldingen binnengekomen.

Gegroeid

Volgens handhaving en politie 'gebeuren er nog steeds zaken rondom de parkeerplaatsen', maar zijn de problemen niet 'exponentieel gegroeid'. Voor het college betekent dit dat de overlast niet groot genoeg is om extra cameratoezicht in te voeren.